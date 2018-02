Kühtai – Am späten Donnerstagabend mussten die Freiwilligen Feuerwehren Silz, Ochsengarten und St. Sigmund zu einem Einsatz in einem Hotel im Kühtai ausrücken. Gegegen 23.15 Uhr war in einem unbewohnten Personalzimmer ein Brand ausgebrochen. Die rund 40 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass sich die Flammen auf weitere Räume ausbreiten.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen. (TT.com)