Peking – Bei einer Explosion in einem Chemiewerk in Ostchina sind vier Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere wurden verletzt, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete. Das Unglück passierte demnach am Samstag bei Wartungsarbeiten im Werk Jinshan in einer Wirtschaftszone der Stadt Linshu (Provinz Shandong).

Die Polizei nahm den Besitzer der Fabrik in Gewahrsam. Behörden leiteten eine Untersuchung ein, um die Ursache der Explosion zu klären. (APA/dpa)