Tux – Ein harter Sturz setzte am Samstagvormittag einen 34-jährigen Deutschen auf einer Piste im Skigebiet Rastkogel in Tux außer Gefecht: Der Mann war auf der Abfahrt so schwer gestürzt, dass er sich dabei den rechten Unterschenkel brach. Nach der Erstversorgung musste der Deutsche mit dem Pistengerät zur Bergstation und von dort mit dem Notarzthubschrauber in die Sportclinic Zillertal geflogen werden. (TT.com)