Ebbs – Bei einem Verkehrsunfall auf der B175 in Ebbs wurden am Dienstagnachmittag drei Personen verletzt. Ein 19-Jähriger war in Richtung Kufstein unterwegs gewesen, als sein Auto gegen 17.30 Uhr aus unbekannter Ursache ins Schleudern und dabei auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine entgegenkommende Pkw-Lenkerin (20) konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Beide Lenker sowie die 24-jährige Beifahrerin der 20-Jährigen wurden beim Aufprall unbestimmten Grades verletzt. Die junge Autofahrerin wurde mit dem Notarzthubschrauber Heli 3 ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen, die 24-Jährige sowie der 19-Jährige wurden mit der Rettung ebenfalls ins Kufsteiner Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt werden. (TT.com)