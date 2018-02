Innsbruck – Nach einem Unfall in der Innsbrucker Südbahnstraße sucht die Polizei nach einem fahrerflüchtigen Lenker: Gegen 15.40 Uhr fuhr dieser am Dienstag mit seinem schwarzen Mercedes dem Auto eines 20-jährigen Innsbruckers – er war verkehrsbedingt stehengeblieben – hinten auf. Dessen Fahrzeug wurde daraufhin auf den Wagen einer 43-jährigen Innsbruckerin geschoben. Die Frau sowie der 20-Jährige wurden durch die Wucht des Aufpralls unbestimmten Grades verletzt. Den unbekannten Unfalllenker schien das wenig zu kümmern: Er setzte seine Fahrt unbeirrt fort und machte sich aus dem Staub. Die beiden Verletzten wurden nach medizinischer Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, an ihren Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

Die Polizei bittet nun um Hinweise, die zur Ausforschung des Fahrerflüchtigen beitragen könnten. Die Front des Pkw (ein schwarzer Mercedes vermutlich mit Innsbrucker Kennzeichen) wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und dürfte ins Auge stechen. Die Verkehrsinspektion Wilten ist unter der Telefonnummer 059133/7591100 erreichbar. (TT.com)