Zams – Noch bevor die Klettertour richtig anfing, verletzte sich eine Schweizerin (46) am Dienstag beim Eisklettern in Zams am Kopf und musste ins Krankenhaus geflogen werden. Die 46-Jährige war gemeinsam mit ihrem Mann und einem Bergführer (42) gegen 14 Uhr zu der Tour im Madautal aufgebrochen. Die dreiköpfige Gruppe wollte einen Wasserfall besteigen.

Der 42-Jährige machte den Anfang, wollte nach einer Seillänge einen Standplatz bauen. Er hackte mit einem Eispickel einen spröden Teil des Eises weg, wodurch sich ein Eisbrocken löste. Dieser traf die noch am Boden stehende Frau am Kopf. Die Schweizerin verlor das Bewusstsein und sackte zusammen.

Der Bergführer leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettung. Ein Notarzthubschrauber flog die Verletzte schließlich ins Krankenhaus. Mit Prellungen an Kopf und Schulter konnte die 46-Jährige die Klinik noch am Nachmittag wieder verlassen. (TT.com)