Kurz vor Mitternacht musste die Berufsfeuerwehr Innsbruck am Dienstag in die Innenstadt ausrücken. Passanten beobachteten eine Rauchentwicklung an einer Hausfassade in der Maria-Theresien-Straße. Im besagten Gebäude befinden sich auch zwei Lokale. Die Betreiber forderten die Gäste auf, ins Freie zu gehen.

Die Feuerwehr machte nur kurze Zeit später eine defekte Dachrinnenheizung als Rauchursache aus und klemmten diese ab. Die Gäste konnten unbeschadet in die Lokale zurückkehren. (TT.com)