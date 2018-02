Sydney – Eine hochschwangere Frau ist in Australien durch den Biss einer Giftschlange getötet worden. Die 27-Jährige wurde vor dem Haus ihrer Mutter in der abgelegenen Gemeinde Meekatharra im Westen des Landes, wo sie gerade zu Besuch war, gebissen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie brach zusammen und erlitt einen Herzinfarkt. Alle Versuche, sie wiederzubeleben, blieben ohne Erfolg. Auch das Kind in ihrem Bauch konnte nicht gerettet werden.

Vermutet wird, dass die Frau einer Braunschlange (Pseudonaja nuchalis) zum Opfer fiel, eine der gefährlichsten Giftschlangen der Welt. Endgültig geklärt werden kann das aber erst nach einer Autopsie. Die 27-Jährige war im siebten Monat schwanger. Sie hinterlässt einen drei Jahre alten Sohn. In Australien kamen seit dem Jahr 2000 mindestens 35 Menschen durch Schlangenbisse ums Leben. (dpa)