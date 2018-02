Ebbs – Eine Entdeckungstour in Ebbs endete am Mittwoch für drei Achtjährige mit dem Einsatz der Bergrettung: Die Buben spielten am Fuße der Kirche zu St. Nikolaus und stiegen dort in steiles Gelände ein, um eine kleine Höhle zu erkunden. Als sie nicht mehr weiter kamen, schrien sie um Hilfe.

Ein vorbeikommender Spaziergänger hörte die Rufe und stieg zu den Burschen auf. Er brachte die jungen Entdecker zu einer sicheren Geländestelle und setzte einen Notruf ab. Sieben Bergretter aus Kufstein und zwei Polizisten aus Niederndorf rückten aus. Gemeinsam gelang es, die Achtjährigen unverletzt abzuseilen und schließlich ihren Eltern zu übergeben. (TT.com)