Thaur – Unbestimmten Grades verletzt wurden am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zwei Autofahrerinnen bei einem Auffahrunfall in Thaur. Eine 45-jährige Innsbruckerin hielt hinter einem stehen Pkw an, eine nachkommende 39-jährige Ungarin konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen das Heck der Tirolerin. Das Fahrzeug der 45-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihr stehenden Wagen geschoben. Dessen Lenker verließ allerdings den Unfallort, obwohl sein Auto (vermutlich ein dunkelblauer VW-Golf) erheblich beschädigt worden sein dürfte. Die Polizei Hall (Tel.: 059133/7110) sucht nun nach dem unbekannten Autofahrer und bittet um Hinweise. (TT.com)