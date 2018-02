Scheffau am Wilden Kaiser – Bei einem Sturz von einer Leiter zog sich ein Einheimischer in Scheffau am Wilden Kaiser am Donnerstag schwere Verletzungen im Gesicht zu. Der 58-Jährige wollte gegen 10.30 Uhr die Dekoration im Eingangsbereich eines Hotels entfernen. Dazu stieg er auf eine 2,5 Meter hohe Leiter, verlor das Gleichgewicht und stürzte auf den Pflasterboden. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort per Helikopter in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)