Oruro – Bei einer Gasexplosion am Rande eines Karnevalsumzugs in Bolivien sind sechs Menschen ums Leben gekommen. An einem mobilen Essensstand sei eine Flasche mit Flüssiggas explodiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Unter den Toten waren auch vier Kinder, wie der stellvertretende Polizeichef Freddy Betancourt sagte. Zudem wurden 13 Menschen verletzt.

Oruro im Andenhochland ist das Zentrum des bolivianischen Karnevals. Die Tradition gehört zum immateriellen Weltkulturerbe. In diesem Jahr kamen rund 450.000 Besucher. Zahlreiche fliegende Händler verkaufen nahe dem Festumzug warme Snacks. (dpa)