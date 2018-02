Innsbruck – Ein Fußgänger wurde am Sonntag in Innsbruck auf einem Gehsteig von einem Auto angefahren. Aus noch unbekannter Ursache geriet ein 20-Jähriger gegen 11.35 Uhr in der Blasius-Hueber-Straße mit seinem Pkw auf den Gehsteig, wo das Auto den 33-Jährigen erfasste. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)