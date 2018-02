Matrei in Osttirol – Bei einem Rettungseinsatz ging am Montag in Matrei in Osttirol ein Rettungshubschrauber kaputt. Gegen 10 Uhr landete der Heli im Skigebiet Goldried, um eine verletzte Person abzuholen. Dabei berührte aber der Heckausleger den Schnee.

Der Hubschrauber wurde so sehr beschädigt, dass er nicht mehr starten konnte. Er wird zur Reparatur abtransportiert. Der Pilot und der Flugretter an Bord blieben laut Aussendung von Heli Tirol unverletzt. Der verletzte Wintersportler wurde von einem anderen Rettungshubschrauber ins Tal gebracht. (TT.com)