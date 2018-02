Niklasdorf — Gegen 12.45 Uhr stießen beim Bahnhof in Niklasdorf zwei Züge zusammen. Ein ÖBB-Zug entgleiste , wie die Polizei Steiermark auf Twitter mitteilte. Bei den Zügen handelt es sich um einen EuroCity, der von Graz nach Saarbrücken unterwegs war, und einen ÖBB-Cityjet mit Kurs von Friesach in Kärnten nach Mürzzuschlag.

Bei der #Zugkollision in Niklasdorf wurden 22 Personen leicht verletzt (davon drei Kinder). Bei der tödlich verletzten Person handelt es sich um eine Frau.

Einer Frau wurde tödlich verletzt, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Über ihre Nationalität ist noch nichts bekannt, sie befand sich vermutlich in dem EuroCity. 22 Personen, darunter drei Kinder, wurden verletzt. Sie befanden sich größtenteils in dem Wagon, der seitlich aufgerissen wurde. Die Verletzungen seien nach ersten Informationen leicht, manche der Opfer stünden unter Schock, erklärte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Drei Feuerwehren mit 42 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen waren im Einsatz. Insgesamt mussten laut Polizei 60 Personen aus den beiden Zügen geborgen werden. Die Feuerwehrleute mussten teils hydraulisches Rettungsgerät einsetzen. Die Bergung der Fahrgäste war laut ÖBB um 14.30 Uhr beendet.

Die Garnituren stießen aus noch unbekannter Ursache seitlich zusammen. Die Polizei spricht von einer Flankenkollision. Mindestens ein Wagon des EuroCity - es handelt sich um eine Garnitur der Deutschen Bahn - wurde auf der Seite komplett aufgerissen.

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen aufgenommen. (smo)

Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen und Angehörigen. Diese finden Rat und Hilfe unter dieser Telefonnummer:

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) drückte den Betroffenen auf Twitter sein Mitgefühl aus. "Meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des Todesopfers. Allen Verletzten wünsche ich eine baldige Genesung", er bedanke sich auch bei allen Einsatzkräften. Auch der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer und LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) sprachen den Hinterbliebenen des Todesopfers ihre Anteilnahme aus und wünschten den Verletzten rasche Genesung. (smo)