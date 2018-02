Innsbruck – Eine 54-jährige Reinigungskraft hat sich am Montag in Innsbruck schwer verletzt. Die Frau war gegen 15.45 Uhr damit beschäftigt, die Oberlichter über einem Schwimmbad in einer Schule zu reinigen. Dabei dürfte die Frau zu weit in diese Scheibe hineingestiegen sein oder sich abgestützt haben. Das Glas brach.

Die Frau stürzte mehr als fünf Meter weit ab und landete auf dem Beckenrand. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Frau wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)