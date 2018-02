Fügen – In Fügen hat es am Montag einen 66-jährigen Arbeiter bei einem Unfall schwer erwischt. Der Österreicher stieg am Vormittag um kurz vor 11 Uhr zum Betonieren eines Fenstersturzes auf eine Ziegelwand. Er brachte den Ausleger der Betonpumpe in Stellung und begann den Sturz mit Beton zu füllen. Dann dürfte er von dem Rohr der Pumpe einen Schlag bekommen haben. Warum, ist noch unklar.

Der 66-Jährige stürzte von der etwa 2,5 Meter hohen Ziegelmauer auf das Terrassenpflaster darunter. Dort schlug er auf und stürzte weitere 2 Meter auf den schneebedeckten Erdboden ab. Der Mann wurde an Brust und Kopf schwer verletzt, wie die Polizei berichtet. Er wurde von der Rettung versorgt und vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. (TT.com)