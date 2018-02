Alpbach – Vier deutsche Wintersportler mussten am Montag mit dem Hubschrauber geborgen werden. Die jungen Erwachsenen (17 bis 19 Jahre alt) fuhren zu Mittag im Skigebiet Alpbach in den freien Skiraum ein. Sie gerieten in eine Schlucht, aus der sie sich nicht selbst befreien konnten. Die vier mussten vom Polizeihubschrauber mittels Tau geborgen werden. (TT.com)