Jenbach – Mit schweren Kopfverletzungen endete am Dienstagvormittag ein Arbeitseinsatz eines 30-jährigen Österreichers in Jenbach. Der Mann aus dem Bezirk Schwaz war gerade dabei, Baumstämme von einem Holzwaggon abzuladen. Aus bisher ungeklärter Ursache rutschte einer der Stämme von dem 3,5 Meter hohen Waggon und traf den daneben stehenden Arbeiter am Kopf. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort per Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)