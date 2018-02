Harmannsdorf – Ein Brand in Obergänserndorf in der Marktgemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) hat am Dienstagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Zwei weitere Menschen galten nach Polizeiangaben als vermisst.

Bei den drei Personen handle es sich um Vater, Sohn und Enkelkind, sagte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen waren laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger eine Maschinenhalle und eine angebaute Scheune in Brand geraten.

Zur Bekämpfung des Brandes rückten laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger zehn Feuerwehren mit 140 Mann aus. Mehrere Großtanklöschfahrzeuge wurden angefordert. Drehleitern kamen ebenfalls zum Einsatz.

Beide Objekte standen in Vollbrand. In der Maschinenhalle waren laut Resperger landwirtschaftliche Geräte eingestellt, in der Scheune war Stroh gelagert. (APA)