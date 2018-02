Höfen – Als der Schlepplift im Skigebiet Hahnenkamm in Höfen am Mittwochvormittag betriebsbedingt anhielt, verlor eine 40-jährige Snowboarderin den Halt am Liftbügel. Die Belgierin rutschte entlang der Liftspur bergab und stieß mit einem Elfjährigen aus Deutschland zusammen, der am nächsten Liftbügel fuhr. Der Bub erlitt Schnittverletzungen am Unterschenkel und wurde ins Krankenhaus Reutte gebracht. Die Frau dürfte laut Polizei nicht verletzt worden sein. (TT.com)