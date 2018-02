Hofstetten – Ein Auto ist Mittwochabend in Hofstetten-Grünau (Bezirk St. Pölten-Land) von einem Triebwagen erfasst worden. Der 84-jährige Lenker und seine um ein Jahr jüngere Frau am Beifahrersitz wurden im Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Das Ehepaar wurde mit Verletzungen in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.

Das Zugpersonal und die rund fünf Fahrgäste überstanden den Zusammenstoß gegen 20 Uhr an einem mit Andreaskreuz und Stopptafel gesicherten Bahnübergang unbeschadet. Der Fahrer aus dem Bezirk St. Pölten-Land dürfte die von Rabenstein kommende „Himmelstreppe“-Garnitur der Mariazellerbahn nicht rechtzeitig gesehen haben.

Der Triebwagen, der gerade in die Station einfuhr, erfasste das Auto am Heck. Der Wagen wurde auf die B39 geschleudert. Die Bundesstraße musste in Folge rund zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Staus kam. (APA)