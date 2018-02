Ehrwald, Achenkirch, Rohrberg, Sölden – Am Mittwoch kam es in Tirol zu mehreren Skiunfällen. Dabei wurden fünf Wintersportler teils schwer verletzt.

In Ehrwald ereigneten sich gleich zwei Skiunfälle. Vor der Talstation des „Gaistalliftes“ kollidierte gegen 11 Uhr eine 51-jährige Skifahrerin mit einem 10-Jährigen. Die Engländerin kam dabei zu Sturz und verletzte sich. Nach einer kurzen Entschuldigung des Buben setzte dieser seine Fahrt, ohne seine Daten bekannt zu geben, laut Polizei fort. Die Frau suchte selbständig die Pistenrettung auf und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.

Gegen 15 Uhr wurde ein 60-jähriger Skifahrer verletzt. Ein 11-jähriger Schüler aus Deutschland fuhr auf der blauen Piste 12 talwärts und konnte aus ungeklärter Ursache kurz vor der Talstation des „Gaistalliftes“ nicht mehr rechtzeitig anhalten. Dann prallte er gegen den stehenden 60-jährigen Deutschen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen am linken Oberschenkel zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Garmisch Partenkirchen geflogen.

14-Jähriger bei Liftunfall verletzt

Im Skigebiet der Hochalmlifte Christlum in Achenkirch fuhr ein 14-Jähriger mit dem Tellerlift bergwärts. Der Deutsche verließ dabei mehrmals die Liftspur nach links in den Tiefschnee. Kurz vor der ersten Stütze kam der Schüler nicht mehr rechtzeitig in die Schleppspur zurück. Laut Polizei verfing sich das Seil vom Bügel und wurde vor der Stütze in die Höhe gezogen. Nachdem sich der 14-Jährige vom Bügel lösen konnte, stürzte er und prallte mit dem Rücken auf der Schleppspur auf. Der Bub erlitt Verletzungen im Brustbereich und wurde vom Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Fahrerflucht beging eine Snowboarderin Mittwochnachmittag im Skigebiet Zillertal Arena in Rohrberg. Auf einer schwarz markierten Piste kam es zum Zusammenstoß zwischen einer 23-jährigen Deutschen und einer Snowboarderin. Beide kamen zu Sturz, die 23-Jährige verletzte sich dabei schwer am linken Knie. Nachdem sich die unbekannte Snowboarderin kurz über den Zustand der Skifahrerin erkundigt hatte, setzte sie laut Polizei, ohne ihre Personaldaten bekannt zu geben, ihre Fahrt fort.

Im Skigebiet Rettenbachferner in Sölden stießen ein 52-jähriger Deutscher und ein 46-jähriger Belgier zusammen. Während der Jüngere unverletzt blieb, verletzte sich der 52-jährige Skifahrer unbestimmten Grades. (TT.com)