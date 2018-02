Wattens – Lebensgefährlich verletzt wurde am Donnerstagnachmittag ein 84-Jähriger bei einem Sturz in Wattens. Der Mann stolperte über eine Stufe, die zur Tiefgarage führt und schlug mit dem Kopf so unglücklich auf dem Asphalt auf, dass er noch am Unfallort von Rettungskräften und Notarzt reanimiert werden musste. Nach erfolgreicher Wiederbelebung wurde der Verunfallte in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)