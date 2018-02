Imst – Ein 35-jähriger Mann war Freitagfrüh mit Schneefräsarbeiten auf einem Platz in Imst beschäftigt. Als das Auswurfrohr verstopfte, griff der Einheimische mit der linken Hand in das laufende Gerät und geriet mit mehreren Fingern in die Fräsenschnecke. Der 35-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)