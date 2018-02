Innsbruck – Bei winterlichen Verhältnissen wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr eine 20-jährige Tirolerin beim Überqueren eines Schutzweges in der Maximilianstraße in Innsbruck von einem Auto erfasst. Der 26-jährige Lenker aus Ungarn hatte die Fußgängerin laut Polizei übersehen. Die Frau wurde auf die Motorhaube und anschließend auf den Boden geschleudert. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)