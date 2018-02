Biberwier – Quasi im Stundentakt mussten die Einsatzkräfte am Samstagvormittag wegen schwerer Unfälle ausrücken. Nach dem tödlichen Zusammenstoß auf der Reschenbundesstraße, bei dem wie berichtet zwei Südtiroler ums Leben kamen (http://bit.ly/2Bz8cBJ), krachte es rund eine Stunde später am Fernpass. Der 69-jährige deutsche Lenker eines Pkw geriet ersten Meldungen zufolge gegen 7.40 Uhr im Lermooser Tunnel auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das Auto einer 49-jährigen Holländerin, die dort aufgrund der Blockabfertigung in der Kolonne stand. Durch die Wucht des Anpralls wurde der niederländische Pkw rund 25 Meter weiter auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der deutsche Pkw prallte gegen eine Schneewand. Die 49-Jährige und der 38-jährige Beifahrer des Deutschen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien, der deutsche Autofahrer und ein 19-jähriger Beifahrer im Auto der Niederländerin mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Die 49-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt, die übrigen Unfallbeteiligten erlitten jeweils schwere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Fernpassbundesstraße für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden, es kam zu kilometerlangen Rückstaus. Die Feuerwehr Biberwier war mit drei Fahrzeugen und 13 Mann im Einsatz.

Vier Verletzte im Zillertal

Ebenfalls vier Verletzte gab es gegen 8.40 Uhr bei einem Zusammenstoß zweier Pkw in Mayrhofen. Aus unbekannter Ursache stießen ein deutscher und ein polnischer Autofahrer ineinander. Sie und ihre zwei Beifahrer mussten ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Lenker prallte gegen Baum

Mit schweren Verletzungen endete auch der Urlaub für ein polnisches Paar in Stanzach. Der Lenker prallte kurz nach 9 Uhr aus unbekannter Ursache gegen einen Baum, seine Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie musste in die Klinik Innsbruck geflogen werden. (TT.com)