Kartitsch – Zwei Wintersportler sind am Sonntag auf Skipisten im Außerfern und in Osttirol gegen Bäume geprallt und schwer verletzt worden.

Im Skigebiet Jöchelspitze (Bengelerwald) im Lechtal war ein elfjähriger Deutscher gegen 11.30 Uhr mit seinem Vater unterwegs. Auf halber Strecke geriet der Bub plötzlich über den Pistenrand hinaus und prallte gegen einen Baum. Die Pistenrettung versorgte den Verletzten noch an Ort und stelle, ehe ihn ein Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Reutte flog, wo er stationär aufgenommen wurde.

Ebenfalls in stationärer Behandlung, allerdings in Lienz, befindet sich eine Einheimische Skifahrerin. Die 66-Jährige fuhr am Nachmittag mit ihrem Tourenski in Kartitsch über den Dorfberg über einen teilweise präparierten Forstweg. Gegen 14.45 Uhr kam sie etwa 50 Meter oberhalb des Kartitscher Sattels vom Weg ab. Sie rutschte über den Rand hinaus, stürzte und stieß gegen einen Baum. Sie zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Acht Bergretter bargen die Verletzte, ein Notarzthubschrauber flog sie in die Klinik. (TT.com)