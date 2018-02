Pillberg – Der Fehlalarm eines Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS) löste am Sonntagabend einen großen Sucheinsatz am Pillberg aus. Ein 44-Jähriger war gegen 16 Uhr alleine auf einer Skitour vom Pillberg über den Nonsalm Niederleger/Nonsalm Hochleger in Richtung Kellerjoch unterwegs. Dabei entdeckte der Unterländer einen Lawinenkegel. Das Schneebrett war offensichtlich noch nicht lange zuvor abgegangen.

Der Tiroler stellte seinen Lawinenpieps auf Suchfunktion. Das Gerät gab kurzzeitig mehrere Signale ab. Der 44-Jährige setzte einen Notruf ab. Bergretter, Lawinenhundeführer und Alpinpolizisten vom Rettungs- und Polizeihubschrauber wurden sofort zum Nonsalm Hochleger geflogen. Von dort stiegen die Rettungskräfte zum Lawinenkegel auf. Mit LVS und Hunden suchten sie das Gebiet ab.

Doch die Einsatzkräfte konnten kein Signal orten. Noch einmal wurde der 44-Jährige kontaktiert. Nachdem er erklärte, dass er keinen Tourengeher vor sich habe aufsteigen oder abfahren sehen, wurde die Suche kurz vor 19 Uhr abgebrochen. (TT.com)