Von Helmut Mittermayr

Breitenwang, Reutte – Am Montag fand unter riesiger Anteilnahme die Beerdigung jener 17-jährigen Gymnasiastin aus Reutte statt, die bei einem Unfall in der Nacht auf Donnerstag im Plansee ertrunken war. Der Tod der jungen Frau hatte Betroffenheit in der ganzen Region, ganz besonders aber an ihrer Schule ausgelöst. Shana Howard und Yannick Gamper – beide besuchen die Oberstufe des Reuttener Gymnasiums – hatten ihrer Bestürzung und Hilflosigkeit Ausdruck verliehen, indem sie in der Nacht auf Sonntag eine Online-Petition einleiteten. Der (hier gekürzte) Text: „Wir fordern eine Leitschie­nenverbauung entlang der Planseestraße. Der jüngste Todesfall zeigt erneut, wie gefährlich diese Straße ist. Mit einer durchgehenden Entschärfung durch Leitschie­nen kann die Gefahr, dass ein Auto ins Wasser stürzt, erheblich gemindert werden. Dadurch könnte die Zahl der tödlichen Unfälle in Zukunft gesenkt werden. Mein aufrichtiges Beileid an alle Betroffenen.“ Bis Montag um 17 Uhr hatten 4300 Personen die Petition unterschrieben. Der letzte behördenbekannte Todesfall mit einem Fahrzeug im Wasser des Plansees, bedingt durch einen Verkehrsunfall, liegt mehr als zehn Jahre zurück.

Der Grießauer Yannick Gamper (17) konnte gegenüber der Tiroler Tageszeitung noch nicht genau einschätzen, wie lange er und Shana Howard die Petition laufen lassen wollen: „Wir schauen einfach noch, bis sie genug Gewicht hat, um bei den Entscheidungsträgern etwas zu bewirken.“ Über den hohen Zuspruch war er sehr überrascht. Und für sein jugendliches Alter sehr abgeklärt: „Unsere Petition ist sicherlich aus einer Emotion heraus entstanden. Nun hoffe ich, dass die Zuständigen alle Umstände sachlich prüfen und eine sinnvolle Entscheidung treffen werden.“

Shana Howard (16, Vorderhornbach) nannte zwei Gründe, warum sie aktiv geworden ist. Einerseits, weil sie etwas tun wollte, was ihrer Überzeugung nach ganz sicher im Sinne der Verstorbenen gewesen wäre, und andererseits aus Sorge um die eigene Schwester: „Sie arbeitet im Hotel Ammerwald und muss in der Woche ein paarmal am See entlang.“ Howard hofft einfach, dass die Strecke sicherer wird. Sie will sich auch gar nicht nur auf Leitplanken versteifen. Das müssten Berufenere klären. Dass die Unterstützungserklärungen zur Petition geradezu „explodiert“ sind, verwundert auch sie.

Die Hoffnung der beiden Jugendlichen, dass sich offizielle Stellen mit der Problematik auseinandersetzen werden, sollte sich schnell erfüllen. Angesichts der aufgewühlten Stimmung waren mehrere von der TT kontaktierte Behördenvertreter aber bemüht, mög lichst wenig zu sagen, um die Emotionen nicht noch weiter zu befeuern. Auch Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf rang mit den Worten: „Ich habe selbst Kinder. Dieser Fall nimmt jeden mit und wir ihn ernst. Alles wird geprüft, danach Maßnahmen erwogen.“

Das Land reagierte im Namen des Landeshauptmannes, der in der Petition einer der Adressaten war, am Montag mit einer Aussendung: „An der B180 Reschen- (Bezirk Land­eck) und der L255 Planseestraße (Bezirk Reutte) sind in den vergangenen Tagen tragische Unfälle passiert, bei denen drei junge Menschen ihr Leben verloren haben. LH Günther Platter drückt den Familien und Freunden der Unfallopfer sein tiefstes Mitgefühl aus und versichert: ‚Die Unfallstellen werden genauestens unter die Lupe genommen. Derzeit ist die Polizei unter Beiziehung von Sachverständigen in beiden Fällen noch dabei, Unfallursache und -hergang im Detail zu erheben. Liegen die Ergebnisse der Untersuchungen vor, werden Bezirkshauptmannschaft, Baubezirksamt und Exekutive die Situation beurteilen und nach sachlichen Kriterien festlegen, ob und welche Maßnahmen zu treffen sind.‘“

Breitenwangs Bürgermeister Hanspeter Wagner hatte bereits am Montag bei der Bezirkshauptmannschaft Reutte vorgesprochen. „Bisher sind am Plansee Schilder aufgestellt worden, die den Verkehrsteilnehmern einen freiwilligen 50er ans Herz legen. Ich habe gebeten, nun eine echte 50er-Beschränkung entlang des ganzen Sees auszusprechen.“ Wagner weist auf eine weitere Maßnahme hin, die den Verkehr am Plansee sicherer machen soll. „Der Wanderweg zwischen Seespitze und Forelle wird gerade fahrrad­tauglich ausgebaut. Nur noch ein Kilometer fehlt uns. Das Projekt wird heuer abgeschlossen werden und damit Radfahrern eine sichere Alternative geboten“, erklärt Breitenwangs Gemeindeoberhaupt.