Imst – Zwei Wintersportler hatten am Montag bei einem Lawinenabgang Glück im Unglück. Beide überstanden die Lawine unverletzt, obwohl sie von den Schneemassen erwischt wurden.

Ein 53-jähriger Bergführer aus Österreich unternahm mit vier Personen am Montag eine geführte Skitour von der Schweinfurter Hütte in Richtung Hochreichkopf in den Stubaier Alpen. Gegen 13.35 Uhr wollte die Gruppe an Hänge an der Ostseite abfahren. Der Bergführer fuhr voran. Zwei Tourengeher (60 und 59) aus Graz folgten. Neben dem 60-Jährigen löste sich ein 120 Meter breites Schneebrett. Beide Tourengeher wurden verschüttet.

Der Ältere wurde nur teilweise verschüttet und konnte sich selbst befreien. Der Jüngere jedoch wurde von den Schneemassen komplett verschüttet. Mit LVS-Gerät konnte er jedoch lokalisiert und vom Bergführer geborgen werden. Auch er blieb unverletzt. (TT.com)