Stumm – Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Montagmorgen in Stumm gekommen. Ein 41-jähriger Tiroler war in der Früh um kurz vor 7 Uhr auf der Zillertalstraße talauswärts unterwegs. Plötzlich starb der Motor ab, aus dem Motorraum drang Rauch. Der 41-Jährige hielt das Auto an und stieg aus.

Die Feuerwehr musste anrücken. Die Freiwillige Feuerwehr Stumm, mit einem Fahrzeug und neun Mann, rückte aus und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, das Auto wurde jedoch zerstört. (TT.com)