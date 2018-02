St. Andrä-Höch – Eine 40 Jahre alte Frau ist am Dienstag in der Früh im südsteirischen Bezirk Leibnitz bei einem Verkehrsunfall getötet worden, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Ein Pkw und ein Lkw waren auf der Landesstraße in St. Andrä-Höch zusammengestoßen. Dabei wurde auch ein 44-jähriger Mann schwer verletzt. Die Unfallursache war noch unklar, die Erhebungen seien im Laufen, gab die Polizei bekannt.

Zu dem Zusammenstoß war es gegen 7.35 Uhr auf der Landesstraße 303, der Predinger Straße, gekommen. Ob die Witterungsverhältnisse – es herrschte starker Schneefall – eine Rolle spielten, war vorerst nicht klar. Der Schwerverletzte wurde ins Spital gebracht. (APA)