Imst – Im freien Skiraum im Bereich der Steinmann Sesselbahn in Sölden passierte am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall. Ein 51-jähriger Schwede war von der Piste Nummer 6 in den Zirbenwald abgebogen und fuhr dort talwärts.

Dabei übersah er eine kurze Felsstufe, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stürzte darüber. In Folge rutschte der Mann rund 150 Meter durch die steile Zirbenwaldschlucht ab.

Der Schwede zog sich mehrere Prellungen zu und musste vom Rettungshubschrauber-Team mittels Tau geborgen werden. (TT.com)