Teheran – Nach dem Flugzeugabsturz im Iran haben Bergungskräfte am Mittwoch damit begonnen, die ersten der 66 Todesopfer vom Berg Dena ins Tal zu transportieren. Die Bergung erfolge zu Fuß, teilten die Behörden mit. Eine Passagiermaschine der iranischen Fluggesellschaft Aseman war Sonntagfrüh in einen Schneesturm geraten und abgestürzt. Am Dienstag wurde ihr Wrack im Sagros-Gebirge gefunden.

Ein ranghoher Vertreter der iranischen Armee sagte im staatlichen iranischen Fernsehen, dass die Wetterbedingungen den Bergungseinsatz erschwerten. „Zur Stunde haben wir einen Schneesturm und eisige Winde auf den Höhen, und die Sicht ist eingeschränkt“, sagte der Vize-Kommandeur der iranischen Bodentruppen, Nosar Nemati.

Hubschrauber können am Fundort der Leichen wegen des Wetters und gefährlicher Felsspalten nicht landen. Die Einsatzkräfte müssten die Todesopfer daher auf ihrem Rücken zu Tal befördern, berichtete Nemati. Der Gouverneur der Provinz Isfahan, Mohsen Mehralisadeh, teilte mit, bisher seien 32 Leichen gefunden worden. (APA/AFP)