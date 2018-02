Pettneu – Zwei Lawinenabgänge am Arlberg hielten am Mittwoch die Einsatzkräfte in Schach.

Nach dem ersten Lawinenabgang im Bereich der sogenannten Rendlscharte bei St. Anton am Arlberg konnten drei verschüttete Tiroler geborgen werden. Die Tourengeher (51, 64 und 64) waren in der Verwallgruppe vom Hinteren Rendl auf die Hochkarspitze unterwegs, als sie gegen 14.15 Uhr ein 90 Meter breites Schneebrett loslösten. Die Männer wurden etwa 450 Meter weit mitgerissen. Der 51-Jährige und einer seiner 64-jährigen Kollegen wurden nur teilweise verschüttet und konnten sich selbst befreien.

Mehrere Skitourengeher, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Gebiet des Hinteren Rendl unterwegs waren, setzten einen Notruf ab und kamen den Tirolern zu Hilfe. Gemeinsam entdeckten sie die Hand des verschütteten 64-Jährigen, die aus der Lawine ragte, und griffen rasch zu ihren Schaufeln. Der Mann konnte aus einer Tiefe von etwas mehr als einem Meter gerettet werden. Er wurde per Notarzthubschrauber in die Klinik in Innsbruck geflogen. Die beiden Teilverschütteten wurden mit dem Polizeihubschrauber unverletzt ins Tal geflogen. Mit Bergrettung, Lawinenhundeführer, Pistenrettern, Schitourengehern, Alpinpolizei und zwei Helikoptern war ein Großaufgebot von Rettungskräften an der Bergaktion beteiligt.

Zweite Lawine verschüttete zwei Deutsche

Gegen 15.30 Uhr löste sich dann im Bereich zwischen Rifflscharte und Hinteres Rendl eine weitere 120 Meter breite Schneebrettlawine. Ein 21-jähriger und ein 24-jähriger Deutscher einer 5-köpfigen Tourengruppe wurden von der Lawine erfasst und teilweise verschüttet. Die restlichen Sportler retteten sich durch eine „Schussflucht“ aus dem Gefahrenbereich. Die bis zur Brust Verschütteten konnten von ihren Kameraden freigeschaufelt werden – sie wurden per Polizeihubschrauber ins Tal geflogen.

Lawinengefahr am Alpenhauptkamm „erheblich“

Am Mittwoch herrschte in weiten Teilen Tirols „mäßige“ Lawinengefahr, also Stufe 2 der fünfteiligen Skala. In den inneralpinen Tourengebieten und entlang des Alpenhauptkammes stuften die Experten des Landes die Gefahr oberhalb von 2200 Meter teilweise mit „erheblich“, also Stufe 3, ein. Die Verbindung älterer Triebschneeansammlungen mit der oft lockeren Unterlage sei häufig noch ungenügend, so dass eine Lawinenauslösung vereinzelt immer noch durch geringe Zusatzbelastung möglich sei, hieß es. (TT.com, APA)