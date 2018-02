Nach einem Lawinenabgang im Bereich der sogenannten Rendlscharte am Arlberg bei Pettneu im Bezirk Landeck war am Mittwochvormittag eine Suchaktion nach möglicherweise Verschütteten im Gange. Laut ersten Informationen der Polizei wurden bis zu drei Personen von den Schneemassen erfasst.

Laut ORF wurde eine Person komplett und zwei Personen teilverschüttet – die komplett verschüttete Person soll bereits in die Klinik geflogen worden sein. Zwei Hubschrauber und die Bergrettung waren im Einsatz.

Am Mittwoch herrschte in weiten Teilen Tirols „mäßige“ Lawinengefahr, also Stufe 2 der fünfteiligen Skala. In den inneralpinen Tourengebieten und entlang des Alpenhauptkammes stuften die Experten des Landes die Gefahr oberhalb von 2200 Meter teilweise mit „erheblich“, also Stufe 3, ein. Die Verbindung älterer Triebschneeansammlungen mit der oft lockeren Unterlage sei häufig noch ungenügend, so dass eine Lawinenauslösung vereinzelt immer noch durch geringe Zusatzbelastung möglich sei, hieß es. (TT.com, APA)