Innsbruck – Bereits vergangenen Freitag wurde ein Fußgänger in Innsbruck im Bereich der Kreuzung Pradler Straße/ Gumppstraße von einem unbekannten Pkw-Lenker erfasst – dieser setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort. Der Vorfall wurde erst am Mittwoch bekannt, meldet die Polizei. Dennoch erhofft sich die Exekutive Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Ein 19-Jähriger wollte gegen 19.20 Uhr die Pradler Straße am dortigen Schutzweg in Richtung Westen überqueren. Dabei wurde er von einem unbekannten Lenker erfasst und zu Boden gestoßen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Der Lenker jedoch beging Fahrerflucht. Die Abdeckung des Außenspiegels wurde bei dem Vorfall abgerissen und blieb am Unfallort zurück.

Die Verkehrsinspektion Wilten (059133/7591-100) bittet um zweckdienliche Hinweise.

Beschreibung des Fahrzeugs: Es handelt sich um einen weißen Pkw der Marke VW, vermutlich mit Innsbrucker Kennzeichen. Das Fahrzeug ist mit einer Aufschrift versehen, die den Begriff „Lackierer“ enthält. (TT.com)