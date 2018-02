Ellmau – Beim Spielen stürzte ein fünfjähriger Bub am Mittwochnachmittag in einem Haus in Ellmau durch eine in einer Zwischendecke eingebaute Zustiegsluke aus etwa 2,5 Metern auf den darunter liegenden Fliesenboden.

Das Kind wurde beim Aufprall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.