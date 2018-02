Erpfendorf – Auf der Erpfendorfer Landesstraße kam es am Mittwochvormittag zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Gegen 11 Uhr war ein 25-jähriger Tiroler mit einer Zugmaschine samt Anhänger in Richtung Kössen unterwegs. Bevor er links in einen Feldweg einbog, hielt er an. Ein nachkommender Autofahrer blieb ebenfalls stehen. Ein weiterer nachkommender Fahrzeuglenker – ein 58-jähriger Deutscher – setzte zum Überholvorgang an, stieß dabei mit der abbiegenden Zugmaschine zusammen und prallte anschließend gegen einen Baum neben der Straße.

Alle Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt. Der 58-jährige Autofahrer und seine 48-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz mitgefahren war, wurden nach medizinischer Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert und nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen. Am Pkw entstand Totalschaden, die Zugmaschine wurde im Bereich der Vorderachse erheblich beschädigt. Die Landesstraße in Erpfendorf musste wegen des Unfalls für rund eine Stunde gesperrt werden. (TT.com)