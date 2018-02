Mayrhofen – Am Mittwoch endete der Arbeitseinsatz eines 41-jährigen Bauarbeiters in Mayrhofen mit einer schweren Verletzung und einer Fahrt ins Krankenhaus. Der Österreicher war gegen 12.45 Uhr mit Ausschalungsarbeiten an einem Neubau beschäftigt. Als er einen Holzträger heben wollte, stürzte er von einer 3,5 Meter hohen Mauer in die Tiefe. Dabei verletzte er sich an der rechten Hand schwer. Er wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt vor Ort ins Krankenhaus Schwaz gebracht. (TT.com)