Weer – Einen Schwerverletzten forderte nach Informationen der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Tiroler Straße (B171) in Weer. Ein 26-jähriger Tiroler war kurz nach 20 Uhr mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und überschlug sich. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Lenker konnte das Auto selbstständig verlassen – er erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Sein 29-jähriger Beifahrer musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.

Die Tiroler Straße war im Unfallbereich kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar. (TT.com)