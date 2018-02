Beim Familienfrühstück im Urlaub in Serfaus hat sich ein dreijähriger Bub aus Deutschland am Donnerstag schwere Verbrühungen an den Extremitäten zugezogen. Das Kind überschüttete sich mit Tee, berichtete die Polizei am Abend. Der Bub wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)