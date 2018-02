Axams – Auf einer Baustelle in Axams ist es am Freitagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Arbeiter (56) wollte gegen 10.50 Uhr über eine Leiter vom Parterre in den Keller steigen. Plötzlich verlor der Bosnier den Halt und stürzte aus einer Höhe von 2,5 Metern auf den Kellerboden. Dabei zog er sich Verletzungen an der Wirbelsäule und am Kopf zu. (TT.com)