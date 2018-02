Kühtai – Eine junge Skifahrerin hat sich am Freitagvormittag bei einem Sturz in Kühtai schwere Verletzungen zugezogen. Die 14-Jährige fuhr gegen 11.15 Uhr von der Abfahrt der Drei Seen Sesselbahn in den freien Skiraum. Auf einem Ziehweg verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihre Skier und stürzte. Dabei trug sie eine schwere Wirbelsäulenverletzung davon. Ein Rettungshubschrauber flog die deutsche Wintersportlerin ins Krankenhaus nach Innsbruck. (TT.com)