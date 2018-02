Uderns – Angebranntes Essen sorgte am frühen Freitagabend für einen Einsatz der Feuerwehr in Uderns. Eine 64-Jährige war offenbar während des Kochens eingeschlafen. Eine Nachbarin vernahm den verdächtigen Brandgeruch im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses und klingelte an der Tür. Als die 64-Jährige weder auf die Glocke noch auf mehrmaliges Klopfen reagierte, verständigte die Frau die Feuerwehr. Dieser blieb nichts anderes übrig, als die Tür mit Gewalt zu öffnen.

Die Einsatzkräfte brachten den Kochtopf mit dem verbrannten Essen rasch ins Freie. Die Frau musste wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. (TT.com)