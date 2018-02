Galtür – Bei einem Sturz in Galtür verletzte sich am Freitag eine Skifahrerin (70) so schwer, dass sie wiederbelebt werden musste. In den Mittagsstunden war die Frau etwa 150 Meter vor der Talstation Birkhahnbahn von der roten Piste abgekommen.

Ein Netz konnte die 70-Jährige nicht abfangen, sodass sie in den etwa vier Meter tiefer liegenden Vermuntbach stürzte. Dabei wurde die Frau derart verletzt, dass sie nicht mehr ansprechbar war. Zeugen alarmierten die Pistenrettung. Diese versuchte bis zum Eintreffen des Notarztes die Schweizerin zu reanimieren .

Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in die Klinik nach Feldkirch. Am Samstag erlag die 70-Jährige ihren schweren Verletzungen. (TT.com)