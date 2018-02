Zirl – Die Fahrt eines Pkw-Lenkers endete am Samstag kurz vor 16 Uhr in der Leitschiene: Das Auto war auf der Inntalautobahn (A12) in Fahrtrichtung Telfs unterwegs, als es bei Zirl-Ost in die Mittel-Leit­schiene krachte.

Laut Angaben der Autobahn-Polizeiinspektion Schönberg wurde dabei niemand verletzt, am Auto entstand aber großer Sachschaden. Die Gründe für den Unfall waren zunächst noch nicht bekannt. (TT)