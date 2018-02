Desenzano – Bei einem Brand in einer Diskothek im norditalienischen Desenzano del Garda, der größten Gemeinde am Gardasee, sind in der Nacht auf Sonntag Dutzende Menschen verletzt worden. 17 Personen wurden wegen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, weitere 52 ärztlich behandelt, berichteten italienische Medien. Im Lokal befanden sich 700 Personen.

Die Diskothek wurde evakuiert. Die Ursache des Brandes war ein defektes Lüftungssystem im Lokal, berichteten die Inhaber der Diskothek „Art“. (APA)