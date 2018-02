Leicester — Bei der Explosion eines Hauses im britischen Leicester sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht, eine davon mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte suchten auch am Montag noch nach weiteren Opfern unter den Trümmern des Gebäudes, in dem auch ein Lebensmittelladen gewesen sein soll.

Die Polizei sprach von einem "schweren Vorfall". Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Nachbarn berichteten über Gasgeruch kurz vor der Explosion, die Polizei warnte aber vor Spekulationen. Anzeichen für einen Terroranschlag gab es zunächst nicht.

Leicester "explosion" latest: Police were called just after 7pm to Hinckley Road after a report a building had collapsed. It is now closed between the junctions of Mostyn Street and Carlisle Street while Leicestershire Fire and Rescue Service deal with the incident. pic.twitter.com/NsU3s8jPcI

— BBC East Midlands (@bbcemt) February 25, 2018

Im Gebäude habe sich ein Geschäft und darüber eine zweistöckige Wohnung befunden, sagte Kommissar Shane O'Neill. Twitternutzer und Nachbarn berichteten, dass dort ein kleiner polnischer Supermarkt gestanden habe. Das Geschäft in der mittelenglischen Stadt sei vermutlich zum Zeitpunkt der Explosion noch geöffnet gewesen.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk

— BBC East Midlands (@bbcemt) February 25, 2018

Augenzeugen hatten über einen lauten Knall und eine heftige Erschütterung berichtet. «Die Hälfte des Gebäudes lag auf der Straße», sagte ein Mann, der mit seinem Fahrzeug dort entlang gefahren war. Umstehende Gebäude waren evakuiert worden.

Das Haus sei «wie ein Kartenhaus» in sich zusammengefallen, berichteten Feuerwehrleute. Auf Fotos und Videos waren riesige Flammen zu sehen, die aus einer Lücke in einer Gebäudereihe schlugen. (dpa)